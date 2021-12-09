За сутки с улиц Владимира вывезено снега около 3 тысяч кубометров снега

В ночь со среды на четверг снег с улиц Владимира убирали 27 единиц техники муниципального «Центра управления городскими дорогами». 9 декабря с раннего утра работы по уборке снега во Владимире продолжают 50 единиц техники и 63 дворника.

Колонны комплексных дорожных машин проводят патрульную снегоочистку городских дорог и их обработку противогололедными реагентами. С помощью лаповых и фронтальных погрузчиков снег грузится в самосвалы. Там, где позволяют условия, тротуары и другие объекты чистятся с помощью тракторов со щетками. А дворники расчищают остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. При этом общая протяженность чистящихся от снега дорог в городе составляет белее 500 км, а тротуаров - более 150 км. За прошедшие сутки из города было вывезено около 3 тысяч кубометров снежной массы (порядка 150 рейсов большегрузных самосвалов).

Уборка снега в областном центре проводится круглосуточно до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.