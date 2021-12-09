Во Владимирской области 9 декабря коронавирус диагностирован у 296 человек

Во Владимирской области 9 декабря лабораторно подтверждено 296 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

70 случаев во Владимире, 42 - в Ковровском, 34 - в Муромском, 30 - в Гусь-Хрустальном районах. 22 заболевших в Александровском, 18 - в Петушинском, по 13 - в Кольчугинском и в Суздальском районах, 10 - в Киржачском, 9 - в Вязниковском, по 8 - в Юрьев-Польском и Селивановском, по 5 - в Меленковском и Камешковском районах, 4 - в Гороховце, 3 - в Судогодском, 2 - в Собинском районах.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 75 215 случаев заболевания (17 513 сл. в г. Владимире, 8659 сл. в Гусь-Хрустальном, 8353 сл. о. Муром, 6892 сл. в Ковровском, 3830 сл. в Александровском, 3736 сл. в Петушинском, 3130 сл. в Юрьев-Польском, 3207 сл. в Вязниковском, 3227 сл. в Кольчугинском, 3148 сл. в Суздальском, 2486 сл. в Собинском, 2563 сл. в Киржачском, 1901 сл. в Меленковском, 1800 сл. в Гороховецком, 1579 сл. в Камешковском, 1335 сл. в Селивановском, 1050 сл. в Судогодском, 806 сл. в г. Радужном).