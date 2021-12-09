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Происшествия9 декабря 2021 6:26

В Петушинском районе сгорел дом

Погибших и пострадавших нет
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

В 00.18 9 декабря в Главное управление МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре частного жилого дома по адресу: Петушинский район, поселок Болдино, ул. Лесхозная, д.18.

Вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно, и на момент прибытия пожарно-спасательных подразделений дом был полностью охвачен огнем. Пожарные ликвидировали пожар на площади 80 квадратных метров. Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара привлекались 3 единицы техники, 11 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.