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Общество9 декабря 2021 6:10

Во Владимирской области машиностроительный завод накопил 5 миллионов долгов по налогам

Предприятие погасило долг после обращения взыскания денег со счета
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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В отделении судебных приставов Ковровского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного производственного предприятия, специализирующегося на станкостроении, задолженности по налогам свыше 5 миллионов рублей.

Судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника, а также введен запрет на совершение регистрационных действий в отношении грузового автомобиля «ГАЗ 330202» и погрузчика «MAXIMAL».

В результате принятых мер задолженность была погашена в полном объеме.