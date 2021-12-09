Во Владимирской области машиностроительный завод накопил 5 миллионов долгов по налогам

В отделении судебных приставов Ковровского района находилось исполнительное производство о взыскании с местного производственного предприятия, специализирующегося на станкостроении, задолженности по налогам свыше 5 миллионов рублей.

Судебным приставом вынесено постановление об обращении взыскания на денежные средства, находящиеся на расчетном счете должника, а также введен запрет на совершение регистрационных действий в отношении грузового автомобиля «ГАЗ 330202» и погрузчика «MAXIMAL».

В результате принятых мер задолженность была погашена в полном объеме.