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Общество9 декабря 2021 5:53

Начальнику ГУ МЧС России по Владимирской области присвоено звание генерал-майора

Подписан указ президента
Виктория СУХОВА
Виктория СУХОВА
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фото ГУ МЧС по Владимирской области

фото ГУ МЧС по Владимирской области

Указом Президента РФ начальнику Главного управления МЧС России по Владимирской области полковнику внутренней службы Алексею Владимировичу Купину присвоено звание генерал-майор внутренней службы.

Алексей Купин родился 8 сентября 1974 года в посёлке Любытино Новгородской области. В 1994 году закончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД России по специальности «организация и техника противопожарной защиты». В 1999 году закончил Московский институт пожарной безопасности МВД России по специальности «пожарная безопасность». В 2018 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С сентября 1994 года по март 2019 года проходил службу на различных должностях Управления внутренних дел Новгородской области и Главного управления МЧС России по Новгородской области.

С марта 2019 года по июль 2020 года – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области.

С июля 2020 года по настоящее время – начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области.