Начальнику ГУ МЧС России по Владимирской области присвоено звание генерал-майора

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Указом Президента РФ начальнику Главного управления МЧС России по Владимирской области полковнику внутренней службы Алексею Владимировичу Купину присвоено звание генерал-майор внутренней службы.

Алексей Купин родился 8 сентября 1974 года в посёлке Любытино Новгородской области. В 1994 году закончил Ивановское пожарно-техническое училище МВД России по специальности «организация и техника противопожарной защиты». В 1999 году закончил Московский институт пожарной безопасности МВД России по специальности «пожарная безопасность». В 2018 году – Российскую академию народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

С сентября 1994 года по март 2019 года проходил службу на различных должностях Управления внутренних дел Новгородской области и Главного управления МЧС России по Новгородской области.

С марта 2019 года по июль 2020 года – первый заместитель начальника Главного управления МЧС России по Новгородской области.

С июля 2020 года по настоящее время – начальник Главного управления МЧС России по Владимирской области.