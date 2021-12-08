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Общество8 декабря 2021 18:51

Александровец требует деньги за пострадавший автомобиль с управления образования

Он надеется получить более ста тысяч рублей
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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В производстве Александровского городского суда находится гражданское дело по иску местного жителя к управлению образования администрации Александровского района Владимирской области, администрации Александровского района Владимирской области о взыскании материального ущерба, причиненного транспортному средству в результате падения дерева.

Летом он припарковал принадлежащий ему автомобиль во дворе своего дома, неподалеку от забора детского сада №10. Спустя некоторое время, обнаружил, что на его машину упало дерево. Он посчитал, что ответственность за причиненный ему ущерб должна быть возложена на администрацию Александровского района, как орган осуществляющий охрану и содержание насаждений на территории города, и местное управление образования, поскольку падение дерева произошло с территории дошкольного учреждения. Расходы на восстановительный ремонт автомобиля владелец оценивает в 107716 рублей. Рассматривать дело начнут 12 декабря.