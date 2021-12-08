Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-5°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество8 декабря 2021 14:16

Прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин направлен работать в Башкирию

Там он будет занимать аналогичную должность
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

На официальном сайте правовой информации России опубликован указ Президента РФ Владимира Путина от 8 декабря 2021 года, согласно которому прокурором Республики Башкортостан назначен Игорь Станиславович Пантюшин.

Этим же указом Пантюшин, занимавший должность прокурора Владимирской области, освобожден от занимаемой должности.

Напомним — ранее стало известно, что его кандидатуру на пост главы надзорного ведомства Башкирии одобрил Совет федерации. Теперь перевод Игоря Пантюшина состоялся окончательно. Во Владимирской области он трудился с 31 октября 2013 года — именно тогда он был переведен к нам из Липецкой области, где тоже возглавлял региональное надзорное ведомство.