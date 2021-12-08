Прокурор Владимирской области Игорь Пантюшин направлен работать в Башкирию

На официальном сайте правовой информации России опубликован указ Президента РФ Владимира Путина от 8 декабря 2021 года, согласно которому прокурором Республики Башкортостан назначен Игорь Станиславович Пантюшин.

Этим же указом Пантюшин, занимавший должность прокурора Владимирской области, освобожден от занимаемой должности.

Напомним — ранее стало известно, что его кандидатуру на пост главы надзорного ведомства Башкирии одобрил Совет федерации. Теперь перевод Игоря Пантюшина состоялся окончательно. Во Владимирской области он трудился с 31 октября 2013 года — именно тогда он был переведен к нам из Липецкой области, где тоже возглавлял региональное надзорное ведомство.