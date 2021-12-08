Около 3000 вопросов задали Александру Авдееву в рамках его прямой линии

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7 декабря врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев провел "прямую линию", в рамках которой в течение часа он отвечал на вопросы жителей Владимирской области. Всего Александру Авдееву до, во время и после «прямой линии» поступило около 3 тысяч вопросов, сообщают в администрации 33 региона.

Судя по статистике, самые актуальные темы касаются сферы здравоохранения, ЖКХ и дорожного хозяйства, благоустройства, жилья. По итогам «прямой линии» Авдеев поручил местным властям: отремонтировать дорогу в посёлке Мстёра Вязниковского района, вернуть выплаты парам-юбилярам совместной жизни, решить вопрос с увольнением врачей в больнице в посёлке Никологоры Вязниковского района и многое другое.

Глава региона пообещал, что все вопросы, поступившие на «прямую линию», независимо от того, озвучены ли они в эфире, будут рассмотрены, и их авторы получат обратную связь. Кроме того, Александр Авдеев анонсировал, что «прямые линии» теперь будут проводиться на регулярной основе. Ближайшая пройдет в январе 2022 года.