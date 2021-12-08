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Происшествия8 декабря 2021 13:51

В Собинском районе на трассе М-7 легковая машина врезалась в грузовик

В результате ДТП один человек пострадал
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Владимирской области, авария произошла в 14.30 на 168 километре автодороги М-7 «Волга».

По предварительной информации, водитель «Лады Калина» 1997 года рождения не справился с управлением, в результате чего легковушка врезалась в дорожное ограждение, после чего столкнулась с проезжавшим мимо большегрузом «Мерседес» под управлением 60-летнего водителя.

В результате столкновения пострадал пассажир «Лады» - молодой человек 1995 года рождения. Прибывшие на место ДТП врачи «скорой помощи» госпитализировали его в БСП Владимира с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.