Жительница Гороховца фиктивно вышла замуж за иностранца

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки было установлено, что жительница Гороховца 9 декабря 2020 года заключила в ЗАГСе Ленинского района Нижнего Новгорода брак с гражданином Азербайджана.

Однако в ходе выяснения обстоятельств обнаружилось, что брак был фиктивным, а сами «молодожены» ни дня вместе не жили. Более того — прокуроры обнаружили, что дама получила за фиктивный брак 30 тысяч рублей.

В связи с этим прокурор обратился в суд, потребовав признать брак незаконным и аннулировать все записи о нем. Суд удовлетворил требование надзорного ведомства.

Решение в законную силу не вступило.