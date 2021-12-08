В Петушках местный житель хранил дома 36 граммов маковой соломы

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, на днях следователи полиции Петушинского района завершили расследование уголовного дела, возбужденного по факту незаконного хранения без цели сбыта наркотических средств.

Фигурантом по делу проходит 42-летний местный житель, в доме которого оперативники обнаружили в ходе обыска измельченную массу растительного происхождения, а также инвентарь для приготовления наркотиков.

В ходе исследования вещества эксперты пришли к выводу, что это маковая солома общей массой почти 36 граммов.

В ходе следствия установлено, что петушинец собирали дикорастущие растения, после чего перерабатывал их и хранил для личного употребления.

В скором времени уголовное дело начнет рассматривать Петушинский районный суд.