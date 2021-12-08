Во Владимирской области выделили еще 30 миллионов бизнесу, пострадавшему от пандемии

В октябре через кредитный продукт "Антикризисный" было реализовано 40 миллионов рублей, но этих средств оказалось недостаточно. В связи с этим было принято решение увеличить размер ассигнований. Таким образом, всего в текущем году из регионального бюджета на «Антикризисный» продукт выделено 70 миллионов.

Пользоваться кредитным продуктом могут субъекты малого и среднего предпринимательства, входящие в реестр МСП, зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность не менее 1 года во Владимирской области.

- В отличие от основной линейки кредитных продуктов фонда, денежные средства по продукту «Антикризисный» предоставляются очень оперативно, срок рассмотрения заявления на такой микрозаём, после получения полного пакета документов, составляет 1 рабочий день. Сумма микрозайма в рамках одного договора по продукту «Антикризисный» может достигать 5 миллионов рублей с обеспечением или 1 миллион рублей − без обеспечения, − отметил директор областного департамента предпринимательства Сергей Сидорин.

Микрозаём можно получить на приобретение, ремонт и модернизация основных средств; приобретение нематериальных активов; пополнение оборотных средств, в том числе с возможностью выплаты заработной платы; рефинансирование действующих кредитов.