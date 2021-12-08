В Суздальском районе водитель задержан за повторную езду в пьяном виде

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 6 декабря дознаватели полиции Суздальского района возбудили уголовное дело по факту повторного управления автомобилем водителем в состоянии опьянения.

Как следует из материалов дела, инспекторы ГИБДД суздальской полиции, находившиеся на маршруте патрулирования, в конце ноября остановили в поселке Боголюбово легковушку «Ниссан».

За рулем автомобиля оказался 38-летний мужчина, который, по всем признакам, находился в состоянии алкогольного опьянения. Подозрения инспекторов подтвердили результаты медосвидетельствования.

В ходе разбирательства оказалось, что задержанный водитель ранее уже был лишен прав за езду в пьяном виде, так что в результате он стал фигурантом уголовного дела.

Расследование продолжается.