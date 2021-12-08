В Александрове антипрививочника оштрафовали на двадцать тысяч рублей

Даух жителей Александрова привлекли к суду за административное правонарушение, предусмотренное ч.2 ст.20.2 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации: 21 ноября они на набережной реки Серой» Александрова устроили групповой пикет. При этом стояли на расстоянии друг от друга менее 50 метров с использованием средств наглядной агитации - плакатов. При этом разрешения они не получали, уведомления о проведении публичного мероприятия в городскую администрацию не подавали.

Один из участников признан виновным в нарушении порядка проведения публичного мероприятия без подачи в установленном порядке уведомления о его проведении. При назначении наказания судья учел личность виновного, его имущественное положение, отсутствие обстоятельств, смягчающих и отягчающих административную ответственность, а также характер правонарушения и обстоятельства его совершения. Ему назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 20 000 рублей.

А дело а отношении второй участницы пикета рассмотрят 13 декабря, поскольку там потребовались дополнительные доказательства.