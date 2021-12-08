В Муроме откроется выставка, посвященная животным

10 декабря Муромский историко-художественный музей приглашает на выставку «Как прекрасен этот мир, посмотри!» На ней представлены коллекция насекомых и чучела рыб, птиц, млекопитающих

Коллекция формировалась на протяжении 25 лет и состоит более чем из 1500 видов насекомых, 40 композиций чучел рыб, птиц и млекопитающих, 50 видов яиц разных птиц. Большинство видов, представленных в экспозиции, собраны во Владимирской области, некоторые насекомые привезены из научных экспедиций по Астраханской области, Южному Уралу, Средней Азии, Крыму, Кавказу, Дальнему Востоку, Юго-Восточной Азии, Африке.

Экспозиция создана художником, биологом, преподавателем Русланом Жуковым. С ранних лет он любил наблюдать за природой. В школьном возрасте стал рисовать животных, коллекционировать насекомых и увлёкся таксидермией. Сейчас Руслан Вячеславович имеет более 20 научных публикаций по биологии, является соавтором очерков и художником-иллюстратором рисунков Красной книги Владимирской области первого издания и соавтором очерков Красной книги второго издания.

Выставка будет работать до 17 января.