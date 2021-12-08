Владимирцы смогут увидеть в небе комету Леонардо

Как рассказали во Владимирском планетарии, в декабре 2021 года к нам приближается комета Леонарда. Уже сейчас она видна на всей территории России, и искать её нужно в первой декаде декабря утром над восточной частью горизонта. Сейчас её блеск оценивается в +7,6 - +7,7m, и она доступна для наблюдений в бинокли. 12 декабря комета пройдет на минимальном расстоянии от Земли (35 млн км). В это время комета будет находиться в созвездии Змееносца и, скорее всего, ее можно будет увидеть невооруженным глазом. В этот день комета достигнет максимальной яркости, которая ожидается около 2-й звёздной величины. По оценке специалистов, это будет самая яркая комета уже уходящего 2021 года.

После этого условия ее видимости в России будут ухудшаться. Хотя в южных регионах еёюе можно попробовать увидеть даже до 20-25 декабря, но уже на вечернем небе.