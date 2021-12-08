В Муроме наехавшего на пристава должника отправили в колонию общего режима

Как сообщает прокуратура Владимирской области, на днях 34-летний муромлянин признан виновным в угрозе причинения вреда здоровью судебному приставу в связи с исполнением им решения суда, совершенной с применением насилия, опасного для здоровья.

Как установлено судом, днем 17 июля 2020 года приставы пришли к должнику, чтобы забрать у него иномарку «Киа Рио», которую суд постановил реализовать в счет погашения долга.

Однако муромлянин выразил по этому поводу неудовольствие, сел за руль, и наехал на судебных приставов, причинив одному из них травмы, которые были признаны легким вредом здоровью.

После наезда парень скрылся на этой же машине, но затем был задержан. С учетом всех обстоятельств, суд приговорил его к 5,5 годам лишения свободы, которые ему предстоит провести в колонии общего режима.

Приговор в законную силу не вступил.