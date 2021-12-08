В Муроме соседи судятся из-за пристройки к многоквартирному дому

Муромский городской суд поступило исковое заявление местной жительницы к трем соседям об обязании произвести демонтаж возведенной пристройки к многоквартирному жилому дому. Женщина и ответчики являются собственниками квартир в многоквартирном доме в Муроме. Ее соседи самовольно возвели значительный по размеру капитальный пристрой к многоквартирному жилому дому, в результате чего частично разрушены ограждающие несущие конструкции дома для прохода ответчиков в самовольно возведенный пристрой.

Кроме того, ответчиками также самовольно произведена реконструкция инженерных коммуникаций многоквартирного жилого дома для обеспечения пристроя теплоснабжением. Ввиду отсутствия согласия всех собственников многоквартирного дома на возведение такого пристроя, просит обязать ответчиков произвести демонтаж возведенной пристройки к квартире многоквартирного жилого дома. Точку в спорте должен поставить суд.