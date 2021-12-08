Во Владимире просрочена поставка пианино в детскую школу искусств

Как сообщает прокуратура Владимирской области, надзорное ведомство областного центра в ходе проверке исполнения законодательства в сфере госзакупок выяснила, что в рамках нацпроекта «Культура» Детская школа искусств №6 заключила договор с ООО «СДК Аккорд» на поставку пианино.

Контракт был заключен в июне текущего года на сумму более 1,1 миллиона рублей. Музыкальный инструмент обязаны были доставить в школу искусств до 31 августа, однако в результате этого не произошло.

В результате прокуроры внесли поставщикам представление. После его рассмотрения пианино наконец-то привезли в школу, а двое виновных из числа сотрудников фирмы были наказаны в дисциплинарном порядке.