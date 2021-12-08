Владимирские дворы от снега чистят 723 дворника

Наряду с коммунальными службами Владимира, которые продолжают ликвидацию последствий мощного снегопада, прошедшего 7 декабря, дворовые территории многоквартирных домов очищают от снега сотрудники управляющих организаций. Именно они отвечают за уборку дворов многоквартирных жилых домов. Сегодня к этой работе привлечено 32 единицы техники и 723 дворника.

Уборка снега станет качественнее и быстрее, если не будет помех работе снегоуборочной техники из-за неправильно припаркованных вдоль обочин дорог и во дворах многоквартирных домов машин.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 24.00 до 1.00).

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.