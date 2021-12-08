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Происшествия8 декабря 2021 7:40

В Вязниках восстановлено движение машин по мосту через Клязьму

Кратчайший путь до Заречной зоны снова открыт
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, 7 декабря между Вязниками и Заречной зоной удалось восстановить автомобильное сообщение, которое временно прерывалось из-за прохождения шуги и подъема воды в Клязьме.

В результате связь с 16 населенными пунктами оказалась нарушена, почти 500 человек могли передвигаться на другую сторону реки исключительно пешком.

К счастью, проход ледяных масс завершился благополучно, так что часть моста, которую пришлось временно разобрать, снова вернули на место.