Во Владимире стартовал конкурс на лучшее праздничное оформление

Третий год подряд в областном центре проходит конкурс «Владимир — это мы. Новый год» на лучшее оформление фасадов и интерьеров зданий, а также прилегающей к ним территории элементами световой рекламы и украшениями праздничной новогодней тематики.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Лучшее комплексное оформление здания (сооружения, элемента фасада) и прилегающей территории»; «Лучшее оформление интерьера, витрин и входной группы»; «Лучшее использование праздничной символики при оформлении».

Для участия в конкурсе приглашаются организации всех форм собственности, находящиеся территориально в границах муниципального образования город Владимир. Подать заявку можно через личное сообщение в группах администрации города Владимира в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» или «Facebook».

Прием заявок продлится до 17 декабря. Каждый конкурсант может подать только одну заявку для участия в любой из трех номинаций.

20 декабря будет дан старт голосованию, которое пройдет в социальных сетях «ВКонтакте» и инстаграме. Победителей конкурса определит жюри с учетом результатов интернет-голосования в номинациях.