Снег во Владимире убирают 51 единица техники и 62 дворника

Коммунальные службы областного центра продолжают устранять последствия снегопада, который прошел во Владимире 7 декабря и продолжился утром 8 декабря. Этот снегопад, по информации метеорологов, стал мощнейшим за последние 70 лет.

В ночь со вторника на среду снег с улиц убирали 36 единиц техники и муниципального «Центра управления городскими дорогами». 8 декабря работы по уборке снега продолжают 51 единица техники и 62 дворника «Центра управления городскими дорогами».

Колонны комплексных дорожных машин проводят патрульную снегоочистку городских дорог и их обработку противогололедными реагентами. Дворники расчищают остановки, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Кроме этого, продолжается вывоз собранного снега на место временного складирования.

Напомним, что общая протяженность чистящихся от снега дорог составляет белее 500 км, а тротуаров более 150 км.

Уборка снега в областном центре проводится круглосуточно до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города.

Напоминаем, что по вопросам уборки города Владимира можно звонить в «Центр управления городскими дорогами» по телефону: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или на мобильный телефон: 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с

В управлении ЖКХ администрации города работает «горячая линия». Пожаловаться на качество и оперативность уборки территорий многоквартирных домов управляющими компаниями можно по телефону 53-26-30 с 08.30 до 17.00 в рабочие дни, а в единую городскую дежурно-диспетчерскую службу - по телефону 05 ежедневно, круглосуточно.