Житель Меленок сядет на 8,5 лет за убийство знакомой

Меленковский районный суд вынес приговор местному жителю. Он признан виновным в "причинении тяжкого вреда здоровью потерпевшего, повлекшим по неосторожности его смерть".

Как сообщает областная прокуратура, с 30 июня по 1 июля мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения у себя в квартире. Там он умышленно ударил ножом в ногу своей знакомой. Тем самым повредил бедренную артерию и вену, что привело к острой наружной кровопотере.. Женщина от раны умерла.

После совершения преступления мужчина вышел на улицу и несколько часов ходил по городу. Вернувшись домой, он обнаружил женщину мертвой. Преступник вытащил ее тело из квартиры сначала в подъезд, а потом на улицу, где оставил его у сараев во дворе дома.

Суд назначил наказание в виде 8 лет и 5 суток лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.