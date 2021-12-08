Во Владимирской области 8 декабря коронавирус подтвержден у 300 человек

Во Владимирской области 8 декабря лабораторно подтверждено 300 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией, сообщает областное управление Роспотребнадзора.

67 случаев во Владимире, 38 - в Муромском, 37 - в Ковровском, 32 - в Гусь-Хрустальном районах. 19 заболевших в Александровском, по 16 - в Кольчугинском и Суздальском районах, 15 - в Петушинском, 13 - в Киржачском, 9 - в Юрьев-Польском, по 8 - в Вязниковском и Меленковском районах, 7 - в Камешковском, 6 - в Судогодском, 5 - в Селивановском, 3 - в Собинском, 1 - в Радужном.

Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 74 919 случаев заболевания (17 443 сл. в г. Владимире, 8629 сл. в Гусь-Хрустальном, 8319 сл. о. Муром, 6850 сл. в Ковровском, 3808 сл. в Александровском, 3718 сл. в Петушинском, 3122 сл. в Юрьев-Польском, 3198 сл. в Вязниковском, 3214 сл. в Кольчугинском, 3135 сл. в Суздальском, 2484 сл. в Собинском, 2553 сл. в Киржачском, 1896 сл. в Меленковском, 1796 сл. в Гороховецком, 1574 сл. в Камешковском, 1327 сл. в Селивановском, 1047 сл. в Судогодском, 806 сл. в г. Радужном).