В Коврове случайный пассажир обокрал автолюбителя во время поездки

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, 5 декабря в полицию Коврова обратился 32-летний местный житель, который сообщил о том, что у него украли сотовый телефон стоимостью 14 тысяч рублей.

Молодой человек объяснил, что накануне вечером подвозил на личной машине незнакомого молодого человека, после чего и обнаружил, что у него исчез телефон.

Оперативникам удалось установить личность подозреваемого, которым оказался 24-летний парень из числа местных жителей. Вместе с сотрудниками ППС его удалось задержать. Молодой человек сознался в краже и объяснил, что сим-карту уже выбросил, также он успел сбросить настройки телефона.

В настоящее время следователи возбудили уголовное дело по статье «Кража», на время следствия подозреваемый отпущен под подписку о невыезде.