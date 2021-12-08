Владимирская спортсменка завоевала золото Всероссийского турнира по самбо

Первое место заняла владимирская спортсменка Анастасия Греку на Всероссийском турнире по самбо «Отрок» среди юношей и девушек, который проходил в Твери. Участие в соревнованиях приняли больше 400 юношей и девушек от 12 до 14 лет из 29 регионов России.

Эти соревнования являлись отборочными на Первенство России 2022 года.

Анастасия - спортсменка ГБУ ВО «СШОР по самбо им. Е.В. Чичваркина». Первенство России, на которое теперь отправится девушка состоится в апреле следующего года в городе Симферополе, Республика Крым.

Поздравляем Греку Анастасию и её тренера Охрименко Игоря Сергеевича!