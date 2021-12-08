Во Владимире пройдет благотворительный вечер в поддержку мальчика с ДЦП

12 декабря в 16 часов в гастромаркете "Рынок на Студёной " пройдёт благотворительный музыкальный вечер в поддержку Саши Меньшикова.

Когда Саше было 11 месяцев, ему поставили диагноз ДЦП. Заболевание неизлечимо, но если приложить большие усилия, состояние ребёнка можно приблизить к норме. Мама Саши Екатерина воспитывает сына одна и делает всё возможное, чтобы он был здоров.

Сейчас Саше необходимо специальное обследование в одном из московских медцентров (продолжительная электроэнцефалограмма). Это нужно, чтобы предупредить риск развития эпилепсии. Стоит обследование 17 тысяч рублей.

Сбор денег решил организовать Владимирский музыкальный клуб. В благотворительном концерте примут участие московские и владимирские артисты. Шоу-программу организует певец Александр Цой.

Сбор средств для Саши Меньшикова будет вестись на счёт его мамы. Подробности можно найти в группе события во "ВКонтакте"