Владимирцы могут присоединиться к акции по сбору гуманитарной помощи для нуждающихся

С наступлением зимы люди без определённого места жительства оказываются в особенно сложном положении. Во Владимирской области система помощи включает в себя целую сеть организаций: 17 комплексных центров социального обслуживания населения, негосударственные поставщики социальных услуг − «Достойное дело» во Владимире, «Пересвет» в Юрьев-Польском районе, «Тёплый дом» в Камешковском районе, иные общественные организации и волонтёры.

Основную помощь бездомным оказывает «Владимирский центр реабилитации для лиц без определённого места жительства и занятий». Сотрудники Центра работают особенно напряжённо: ежедневно проводят мобильные рейды по улицам областного центра, принимают телефонные звонки о том, где находятся нуждаются в помощи бездомные люди. По срочной помощи в учреждении принимаются в среднем 25 человек в сутки.

До 25 декабря департамент социальной защиты населения проводит областную благотворительную акцию «Время дарить тепло!» по сбору гуманитарной помощи для лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации (пострадавших от пожара и стихийных бедствий, оставшихся без определённого места жительства, малоимущих и безработных).

Во всех комплексных центрах социального обслуживания населения региона организован приём вещей, продуктов и гигиенических средств, которые в дальнейшем передаются нуждающимся или негосударственным организациям, чья деятельность направлена на предоставление поддержки.