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Общество7 декабря 2021 18:49

Цент Гусь-Хрустального украсили символом города

Фигура гуся с подсветкой стала украшением площади
Полина Немчинова
Полина Немчинова
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Украшение центра Гусь-Хрустального

Украшение центра Гусь-Хрустального

В центре Гусь-Хрустального установлен гусь со светодиодной подсветкой. Он появился благодаря гранту от областной администрации, на котором из пяти заявок одобрили три проекта. На выигранные средства также было установлено освещение в лесопарке «Сказка», там же появились новые качели и скамейки, а набережную городского озера украсила обновленная стела с подсветкой «Я люблю Гусь-Хрустальный». Кстати, гуся в качестве украшения города выбрали не случайно - за такое решение голосовали сами жители.

- Благодаря выигранному гранту нам удалось воплотить в реальность инициативу гусевчан по установке главного символа города. И во всем этом самая большая ценность – неподдельная радость жителей, - прокомментировал глава города Алексей Соколов.