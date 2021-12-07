Цент Гусь-Хрустального украсили символом города

Украшение центра Гусь-Хрустального

В центре Гусь-Хрустального установлен гусь со светодиодной подсветкой. Он появился благодаря гранту от областной администрации, на котором из пяти заявок одобрили три проекта. На выигранные средства также было установлено освещение в лесопарке «Сказка», там же появились новые качели и скамейки, а набережную городского озера украсила обновленная стела с подсветкой «Я люблю Гусь-Хрустальный». Кстати, гуся в качестве украшения города выбрали не случайно - за такое решение голосовали сами жители.

- Благодаря выигранному гранту нам удалось воплотить в реальность инициативу гусевчан по установке главного символа города. И во всем этом самая большая ценность – неподдельная радость жителей, - прокомментировал глава города Алексей Соколов.