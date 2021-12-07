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Общество7 декабря 2021 15:26

Для нового ковидного госпиталя во Владимирской области нужно найти около 100 медработников

Искать их планируют в течение ближайших зимы и весны
Алексей СУХОВ
Алексей СУХОВ
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Во Владимирской области сейчас активно ведется строительство нового ковидного госпиталя, который будет расположен на базе областной клинической больницы. Практически сразу, как началось возведение важного объекта, у населения возник вопрос, а кто там будет работать, ведь медиков и так не хватает.

Этот вопрос задали врио губернатора Александру Авдееву во время его прямой линии 7 декабря. Тот ответил, что да, проблема есть. Но сейчас для региональных властей приоритетом является именно строительство госпиталя.

- Тем не менее, мы в течение ближайших зимы и весны будем активно искать медицинских работников. На данный момент нам очевидно, что 50-100 новых специалистов необходимо привлечь в новый госпиталь. Будем использовать наши плюсы - льготную ипотеку, ковидные надбавки. Что касается среднего персонала, то их будем доучивать на базе наших медучреждений, - рассказал врио губернатора Александр Авдеев.