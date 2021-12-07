Для нового ковидного госпиталя во Владимирской области нужно найти около 100 медработников

Во Владимирской области сейчас активно ведется строительство нового ковидного госпиталя, который будет расположен на базе областной клинической больницы. Практически сразу, как началось возведение важного объекта, у населения возник вопрос, а кто там будет работать, ведь медиков и так не хватает.

Этот вопрос задали врио губернатора Александру Авдееву во время его прямой линии 7 декабря. Тот ответил, что да, проблема есть. Но сейчас для региональных властей приоритетом является именно строительство госпиталя.

- Тем не менее, мы в течение ближайших зимы и весны будем активно искать медицинских работников. На данный момент нам очевидно, что 50-100 новых специалистов необходимо привлечь в новый госпиталь. Будем использовать наши плюсы - льготную ипотеку, ковидные надбавки. Что касается среднего персонала, то их будем доучивать на базе наших медучреждений, - рассказал врио губернатора Александр Авдеев.