Александр Авдеев на прямой линии пообещал построить школу в Веризино к 2023 году

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7 декабря врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев проводит прямую линию с населением. В ходе мероприятия главу региона спросили, когда во Владимире, наконец, построят школу в Веризино.

Александр Авдеев, сказал, что в присоединенных микрорайонах Владимира планируется строительство нескольких школ. Но стройке в Веризино отдается приоритет.

"Мы планируем начать строительство этой школы уже в 2022 году. А закончить эту стройку должны в 2023 году. Остальные объекты мы должны начать возводить как раз в 2023 году. В частности в Сновицах. Понимаем, что проблема крайне актуальна, держим ее на контроле", сказал врио губернатора.