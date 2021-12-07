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Происшествия7 декабря 2021 14:56

Во Владимирской области прогнозируются гололед и снегопады

В ближайшие сутки непогода будет проявлять себя почти во всех районах региона
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по сведениям Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, с шести часов вечера 7 декабря с сохранением в ближайшие сутки в центральных районах, а также на юге и востоке области ожидается мокрый снег и его налипание на провода и прочие объекты.

Также метеорологи прогнозируют гололед, гололедицу и снежные накаты.

Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется по возможности не выходить из дома, держаться вдали от ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций, и по возможности исключить поездки за машинах на дальние расстояния.

В случае возникновения чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».