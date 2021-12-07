В Муроме водителя такси убили во время поездки в Касимов

Как сообщает Следственное управление СК России по Владимирской области, 18 ноября в правоохранительные органы Мурома поступила информация о безвестном исчезновении 54-летнего местного жителя, работавшего водителем такси.

Оперативники и следователи вскоре установили детали произошедшего, а уже в начале декабря им удалось задержать подозреваемых, оказавшихся 33 и 25-летним жителями Нижегородской области.

По версии следствия, днем 17 ноября они заказали машину для поездки в город Касимов Рязанской области, но по дороге решили завладеть машиной. Тогда они приказали водителю остановиться возле одного из рязанских поселков, после чего один из них вывел таксиста в лес, привязал и нанес ему не менее 16 ударов ножом, от которых тот скончался.

После этого пани скрылись.

33-летний молодой человек обвиняется в убийстве и угоне, его товарищ- в угоне. В настоящее время расследование продолжается.