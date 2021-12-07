Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Владимир
ФотоВидеоКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайтеСпецпроекты КП-Владимир
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Владимир
-2°
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Происшествия7 декабря 2021 12:59

Во Владимире «вор в законе» получил 10 лет колонии за криминальный статус

На днях уголовное дело рассмотрел Владимирский областной суд
Алексей КОТМЫШЕВ
КомментироватьОставить комментарий(0)

Как сообщает прокуратура Владимирской области, гражданин 1971 года рождения был признан судом виновным по редко применяемой статье уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как установлено судом, осужденный еще в середине 1990-х годов был «коронован» по традициям преступного мира, получив высший криминальный статус - «вор в законе».

А в ноябре 2019 года арестант был доставлен в СИЗО-1 регионального УФСИН, где путем перекрикивания с другими заключенными сообщил им свою уголовную кличку, тем самым получив от них признание.

В итоге на «вора в законе» возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.