Во Владимире «вор в законе» получил 10 лет колонии за криминальный статус

Как сообщает прокуратура Владимирской области, гражданин 1971 года рождения был признан судом виновным по редко применяемой статье уголовного кодекса «Занятие высшего положения в преступной иерархии».

Как установлено судом, осужденный еще в середине 1990-х годов был «коронован» по традициям преступного мира, получив высший криминальный статус - «вор в законе».

А в ноябре 2019 года арестант был доставлен в СИЗО-1 регионального УФСИН, где путем перекрикивания с другими заключенными сообщил им свою уголовную кличку, тем самым получив от них признание.

В итоге на «вора в законе» возбудили уголовное дело. Суд признал его виновным и приговорил к 10 годам колонии особого режима.

Приговор в законную силу не вступил.