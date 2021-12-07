В Вязниковском районе обнаружено 100 гектаров заросшей сельхозземли

Как сообщает Управление Россельхознадзора по Владимирской, Костромской и Ивановской областям, в ходе проверки специалисты ведомства обнаружили, что участок земли сельскохозяйственного назначения площадью в 100 гектаров, расположенный в Вязниковском районе, в теплое время года зарастает сорняками, деревьями, кустарниками и даже борщевиком Сосновского.

В результате на владельца земли было возбуждено дело об административном правонарушении по факту невыполнения требований по защите и содержанию сельхозземель. Теперь хозяину участка грозит штраф в сумме от 20 до 50 тысяч рублей. Также ему внесено предписание об устранении нарушения.