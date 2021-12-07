Владимирских энергетиков из-за снегопадов привели в повышенную готовность

Как сообщает филиал «Владимирэнерго», в связи с ухудшением погодных условий персонал переведен в режим повышенной готовности. За работой объектов энергетики установлен особый контроль.

В настоящее время 95 бригад готовы в составе 337 человек и 152 единиц различной техники готовы к оперативному реагированию.

На экстренный случай в распоряжении энергетиков также находятся резервные источники электроснабжения общей мощностью в 3,78 мегаватт. Их используют в случае необходимости для подачи электричества в социально значимые учреждения.

Напомним — по прогнозам метеорологов, снегопады с ветром до 14 метров в секунду ожидаются на всей территории Владимирской области на протяжении всех ближайших суток. Жителям и гостям региона настоятельно рекомендуется без необходимости не выезжать на дальние расстояния и не находиться вблизи ветхих деревьев и слабоукрепленных конструкций.