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Общество7 декабря 2021 11:33

В Гусь-Хрустальном районе семь водителей автобусов попались на нарушениях

Очередной рейд сотрудники ГИБДД провели совместно с участковыми и оперативниками
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в ходе рейда сотрудники полиции Гусь-Хрустального проверяли автомобили, особое внимание уделив пассажирскому транспорту.

Всего было проверено более 30 машин, причем в 12 случаях были выявлены те или иные нарушения правил дорожного движения. Семь из них допустили водители автобусов, на всех были составлены протоколы об административных правонарушениях.

Также сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции возбудили административное расследование в отношении водителя одного из автобусов, который перевозил пассажиров без лицензии.

Также со всеми водителями были проведены профилактические беседы.

Подобные рейды будут продолжены и в будущем как в самом Гусь-Хрустальном районе, так и в других уголках региона.