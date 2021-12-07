Снег во Владимире 7 декабря убирают более 50 единиц техники

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Сильный снегопад очень быстро превращает улицы города Владимира в сугробы и снежную кашу. Мэрия Владимира отчиталась о том, сколько машин и рабочих 7 декабря занимаются уборкой города от осадков.

Всего, по данным администрации, на улицах областного центра 7 декабря работает 51 единица техники и 61 рабочий ЦУГД. Колонны КДМ - 23 комплексные дорожные машины - проводят патрульную снегоочистку городских дорог. Дворники расчищают остановки общественного транспорта, лестничные сходы, пешеходные переходы, подходы к социальным объектам. Расчистку более чем 150 км городских тротуаров от снега выполняют 11 тракторов. Шесть самосвалов вывозят собранный снег на свалку. Приоритет в данный момент отдается главным городским магистралям.

В мэрии обещают, что уборка снега в областном центре будет вестись круглосуточно до тех пор, пока весь снег не будет убран с дорог города. Пожаловаться на качество уборки можно по телефонам: 47-90-94 (с 6.30 до 16.00 с перерывом на обед 12.00 до 13.00) или 8-960-721-49-49 (круглосуточно, с перерывами с 12.00 до 13.00, и с 0.00 до 1.00). Пожаловаться на качество и оперативность уборки дворов можно по телефону 53-26-30 с 8.30 до 17.00 в рабочие дни.