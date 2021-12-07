Александр Михайлов из Камешково признан лучшим в России директором спортшколы

В Москве состоялось награждение победителей XI Всероссийского конкурса на лучшего работника спортивной школы. Среди них − директор спортивной школы «Триумф» города Камешково Владимирской области Александр Михайлов.

Во всероссийском этапе конкурса приняли участие 94 номинанта из 41 субъекта Российской Федерации. В номинации «Директор» Александр Михайлов разделил первенство с руководителем Санкт-Петербургского Центром художественной гимнастики «Жемчужина» Татьяной Колесниковой.

В 2022 году спортивная школа «Триумф» отметит 25-летие. Её воспитанники достигли значительных результатов в тяжёлой атлетике, самбо, пауэрлифтинге и других направлениях подготовки.

«25 лет назад в Камешково детям негде было заниматься. На голом энтузиазме начинали создание сначала спортивного клуба, затем – спортивной школы. Лучшая мотивация для ребят – успехи их земляков, их собственные успехи. Сегодня абсолютно весь тренерский состав – наши бывшие воспитанники. Это многое значит, и я считаю это важным достижением», − отметил Александр Михайлов.