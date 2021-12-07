Во Владимирской области сильные снегопады ожидаются в течение суток

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, по прогнозам метеорологов, обильные снегопады ожидают регион на протяжении ближайших суток. В связи с этим ожидается не только выпадение снега, но и налипание его на проводах, а на дорогах гололедица.

В связи с этим региональные главки МЧС и Госавтоинспекции призывают водителей быть предельно осторожными и по возможности не выезжать на личных автомобилях на дальние расстояния.

В ГИБДД рекомендуют водителям, которым все же необходимо совершить поездку, выбирать безопасную скорость движения и особо внимательными быть на перекрестках и в других местах, где следует тормозить. В свою очередь, в МЧС советуют брать с собой в дорогу заряженный мобильный телефон и заправлять автомобиль как можно большим количеством топлива на случай внезапной остановки на трассе.

В случае чрезвычайных ситуаций следует немедленно звонить по телефонам «01», «101» или «112».