Во Владимире у 19-летнего парня изъяли 14 граммов наркотиков

Как сообщает отдел информации и общественных связей УМВД России по Владимирской области, в начале декабря на территории Владимира оперативники при помощи сотрудников патрульно-постовой службы задержали 19-летнего парня, при котором был обнаружен 21 сверток с порошкообразным веществом.

Экспертиза показала, что веществом оказались синтетические наркотики общей массой 14 граммов.

По версии следствия, эти вещества парень планировал сбывать на территории областного центра через тайники-закладки.

В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотиков. Расследование продолжается.