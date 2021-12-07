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Общество7 декабря 2021 8:40

Во Владимире на торги выставлены еще пять городских автобусных маршрутов

Подача заявок на них оканчивается после январских праздников
Алексей КОТМЫШЕВ
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На официальном портале госзакупок выставлены на торги сразу пять автобусных маршрутов, обслуживающих городские линии. Их объединили в два лота. Согласно первому, новых перевозчиков подбирают для автобусов №7С и 56, согласно второму — новая компания должна явиться на линии автобусов №12С, 6С и 32.

В настоящее время первые обслуживает компания «ОКТО», вторую — ООО «РТС». Срок подачи заявок — до 10 января 2022 года. Уже в середине месяца должно быть решено, кто же из заявившихся кандидатов станет победителем.

Напомним — ранее разыгрывался тендер на перевозки по маршруту №27, однако на него никто не заявился. Сейчас на этой линии работают машины «Владимирпассажиртранса».