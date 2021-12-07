Владимирское предприятие обвиняют в нарушении природоохранных требований

В декабре межрегиональное управление Росприроднадзора по Ивановской и Владимирской областям завершило внеплановую проверку выполнения Объединением «Владзернопродукт» предписания об устранении нарушения законодательства в области охраны окружающей среды и нарушений природоохранных требований.

В ходе контрольно-надзорных мероприятий инспекторы осмотрели земельные участки, на которые поступали отходы птицеводства, а также провели анализ имеющейся разрешительной документации. По итогам проверки установлено, что предписание не исполнено. Предприятие осуществляет производственную деятельность с отступлением от технологического регламента переработки птичьего помета в органическое удобрение. В результате на поля поступают отходы: помет куриный свежий, помет куриный перепревший.

Материалы внеплановой проверки в части соблюдения земельного законодательства направлены в Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (Россельхознадзор) по Владимирской области. Руководству предприятия выдано повторное предписание, которое находится на контроле Межрегионального управления.