В Гусь-Хрустальном торговый павильон «захватил» соседний земельный участок

Как сообщает прокуратура Владимирской области, в ходе проверки, проведенной надзорным ведомством Гусь-Хрустального, было установлено, что в 2019 году местному предпринимателю с нарушением установленной процедуры власти предоставили участок земли на территории города для организации нестационарного объекта торговли.

В этом же году бизнесмен построил на этом участке, захватив при этом смежную землю, павильон для торговли канцтоварами. Объект был возведен на общей площади 120 квадратных метров.

При этом никаких прав на смежную землю предприниматель не имел. Прокуратура внесла представления бизнесмену и горадминистрации, однако нарушения они так и не устранили.

Тем временем, федеральная антимонопольная служба по материалам проверки прокуроров подтвердила нарушение антимонопольного законодательства. Выразилось оно в том, что землю предприниматель получил без проведения торгов.

В связи с этими фактами межрайонный прокурор обратился в суд, потребовав признать договор на размещение павильона ничтожным, а сделку по продаже участка земли расторгнуть.

В настоящее время иск находится на рассмотрении.