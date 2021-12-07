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Происшествия7 декабря 2021 7:46

Во Владимирской области изъято более 6 тысяч литров нелегального спирта

Подпольный цех по розливу алкоголя был обнаружен в деревне Мокрово
Алексей КОТМЫШЕВ
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Как сообщает Федеральная служба по регулированию алкогольного рынка по Центральному федеральному округу, силами Росалкогольрегулирования совместно с сотрудниками УФСБ России по Владимирской области в регионе был проведен контрольный рейд.

Мероприятия проводились с 1 по 3 декабря. В ходе проверки помещений в деревне Мокрово Вязниковского района был зафиксирован факт оборота «левой» алкогольной продукции.

Так, здесь проверяющие обнаружили и изъяли более 2 тысяч бутылок с алкоголем, промаркированных акцизными марками с признаками подделки. Кроме того, тут же обнаружилось более 6,7 тысяч литров этилового спирта без каких-либо сопроводительных документов.

В настоящее время спирт и бутылки с алкоголем изъяты и переданы на хранение в спецорганизацию. По данному факту проводится проверка.