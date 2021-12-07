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Общество7 декабря 2021 7:14

На дорогах Владимирской области появятся новые комплексы фотовидеофиксации

Соответствующий лот выставлен на официальном портале госзакупок
Алексей КОТМЫШЕВ
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Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, Центр безопасности дорожного движения Владимирской области приобретает 21 камеру фотовидеофиксации системы «Лобачевский».

Это многофункциональные комплексы, каковых на дорогах региона установлено уже 19 штук. В частности, одними из последних они появились на дороге «Владимир-Муром-Арзамас» в населенных пунктах Новая и Санчугово.

Стоимость 21 такой камеры оценивается более чем в 42 миллиона рублей, закупка должна быть произведена до 16 февраля 2022 года. Причем комплексы системы «Лобачевский закупаются трех типов — 15 штук стоимостью в 1,6 миллиона рублей за единицу, 3 камеры ценой в 1,8 миллиона рублей за одну штуку, и 3 камеры стоимостью более 4 миллионов рублей за каждую.

Напомним — в настоящее время на дорогах Владимирской области функционирует 131 комплекса фотовидеофиксации административных правонарушений. Среди них комплексы различных типов, в том числе «Кордон», «Аист-контроль», «Стрелка-М», «Лобачевский» и другие.