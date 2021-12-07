На дорогах Владимирской области появятся новые комплексы фотовидеофиксации

Согласно информации, размещенной на портале госзакупок, Центр безопасности дорожного движения Владимирской области приобретает 21 камеру фотовидеофиксации системы «Лобачевский».

Это многофункциональные комплексы, каковых на дорогах региона установлено уже 19 штук. В частности, одними из последних они появились на дороге «Владимир-Муром-Арзамас» в населенных пунктах Новая и Санчугово.

Стоимость 21 такой камеры оценивается более чем в 42 миллиона рублей, закупка должна быть произведена до 16 февраля 2022 года. Причем комплексы системы «Лобачевский закупаются трех типов — 15 штук стоимостью в 1,6 миллиона рублей за единицу, 3 камеры ценой в 1,8 миллиона рублей за одну штуку, и 3 камеры стоимостью более 4 миллионов рублей за каждую.

Напомним — в настоящее время на дорогах Владимирской области функционирует 131 комплекса фотовидеофиксации административных правонарушений. Среди них комплексы различных типов, в том числе «Кордон», «Аист-контроль», «Стрелка-М», «Лобачевский» и другие.