Историей с оскорблениями в адрес медиков со стороны главврача больницы города Радужного заинтересовались в "белом доме"

Вокруг больницы города Радужного на днях разгорелся новый скандал, который в итоге пришлось комментировать даже департаменту здравоохранения. А началось все в октябре, когда студент-юрист ВлГУ Евгений Саутин пожаловался в прокуратуру и полицию на главного врача больницы Людмилу Жукову. По его мнению она оскорбляла свою подчиненную в соцсетях. В доказательство он приложил скрин-шоты переписки, в которой действительно можно увидеть такие слова как "дебилка", "шавка". Однако прокуратура не стала возбуждать дело по этой истории, не найдя оскорбительности в представленной переписке.

7 декабря эту историю прокомментировали в департаменте здравоохранения: "Департамент здравоохранения не приемлет любые проявления неколлегиального поведения. На текущий момент... в городской больнице Радужного департамент здравоохранения продолжает ведомственную проверку, срок окончания которой намечен на 15 декабря. Настоящая проверка уже подтвердила множественные нарушения, ставшие правовой основой для отмены дисциплинарных взысканий с сотрудников отделения скорой медицинской помощи".

Кстати, горбольница Радужного регулярно попадает в скандальные истории. Так что, возможно, проверка департамента закончится какими-либо кадровыми решениями.