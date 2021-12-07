В Суздальском районе двух рыбаков наказали за выход на тонкий лед

Как сообщает Главное управление МЧС России по Владимирской области, в регионе продолжаются рейды на водоемах. Так, за минувшие выходные инспекторы ГИМС совместно с полицейскими и местными властями провели 18 таких патрулирований, что дало свои результаты.

В Суздальском районе на Глазовском водохранилище, которое попало в число запрещенных к выходу на лед, были обнаружены двое рыбаков, ловивших рыбу с тонкого льда. На обоих были составлены протоколы об административных правонарушениях, теперь за нарушение правил поведения на водных объектах им грозят штрафы от 800 до 4000 рублей.

Также рыбакам напомнили об опасности выхода на лед.

Кроме того, масштабные рейды были проведены на днях на водоеме Букля в Камешковском районе и на Оке в Муроме. В частности, на Букле также сидело несколько рыбаков. Все они были в итоге отправлены на берег.

Рейды по водоемам будут продолжены.

Напомним — первый случай провала под лед уже произошел в Муроме. Правда, не на Оке, а на пруду на улице Артема — мужчина пытался ловить с первого льда. К счастью, очевидцы вовремя среагировали и вытащили незадачливого рыболова, он не пострадал.