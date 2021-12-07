Во Владимирской области могут побить рекорд по объемам строительства 1986 года

В администрации Владимирской области прошло еще одно оперативное совещание. 6 декабря обсуждали показатели объёмов жилищного строительства для региона вплоть до 2030 года.

В текущем году Владимирская область должна ввести 680 тысяч квадратных метров жилья. По состоянию на 1 декабря введено 764,9 тысячи квадратных метров жилья. Установленный план перевыполнен на 12 процентов. И в "белом доме" хотят побить исторический максимум по этому показателю от 1986 года. Тогда было построено 815 тысяч квадратных метров жилья, сейчас по прогнозам на конец года могут ввести не менее 834 тысяч квадратных метров.

В общем объёме ввода жилья 18 процентов занимают многоквартирные жилые дома − на 1 декабря введён в эксплуатацию 41 многоквартирный дом в 10 муниципальных образованиях. 82 процента составило индивидуальное жилье (4654 жилых дома) − объёмы ИЖС выросли на 49,5 процента к аналогичному периоду 2020 года. На 2022 год план ввода жилья установлен в объёме 791 тысяча квадратных метров.